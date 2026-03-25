Nesine 2. Lig Haftası Tamamlandı
Nesine 2. Lig Haftası Tamamlandı

25.03.2026 21:07
Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor liderliğini korudu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29, Beyaz Grup'ta 32. hafta, oynanan mücadelelerle tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta haftaya 64 puanla lider giren Bursaspor, sahasında Güzide Gebzespor'u 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Beyaz Grup'ta ise zirvedeki Batman Petrolspor, sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi. İkinci sıradaki Muğlaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Batman Petrolspor, puan farkını 5'e çıkardı.

Kırmızı Grup'ta 29, Beyaz Grup'ta 32. haftanın ardından oluşan puan durumları şu şekilde:

Kırmızı Grup

TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.BURSASPOR
29
21
4
4
73
17
56
67
2.ALİAĞA FUTBOL
29
19
5
5
72
20
52
62
3.MARDİN 1969 SPOR
29
19
4
6
62
21
41
61
4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
29
18
4
7
72
28
44
58
5.MUŞSPOR
29
17
6
6
67
32
35
57
6.GÜZİDE GEBZESPOR
29
15
9
5
50
22
28
54
7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
29
14
9
6
56
32
24
51
8.ANKARA DEMİRSPOR
29
13
5
11
41
40
1
44
9.MENEMEN FK
29
12
6
11
47
39
8
42
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
29
10
11
8
46
34
12
41
11.KCT 1461 TRABZON FK
29
11
8
10
44
41
3
41
12.FETHİYESPOR
29
10
8
11
48
34
14
38
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
29
9
7
13
32
34
-2
34
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
29
7
9
13
36
43
-7
30
15.SOMASPOR
29
7
5
17
35
58
-23
26
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
29
4
3
22
22
85
-63
12
17.ADANASPOR
29
1
1
27
11
149
-138
-2
18.YENİ MALATYASPOR
29
0
2
27
8
99
-91
-43
NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Adanaspor'un 6, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.
Beyaz Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.BATMAN PETROLSPOR
30
21
7
2
71
26
45
70
2.MUĞLASPOR
30
19
8
3
44
14
30
65
3.ADANA 01 FK
31
15
10
6
44
30
14
55
4.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
31
16
6
9
51
37
14
54
5.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
30
16
5
9
66
33
33
53
6.İSKENDERUNSPOR
31
15
8
8
47
34
13
53
7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
30
14
9
7
55
34
21
51
8.MKE ANKARAGÜCÜ
30
14
8
8
39
34
5
50
9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
30
12
12
6
53
39
14
48
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
31
13
6
12
48
39
9
45
11.GMG KASTAMONUSPOR
31
11
8
12
39
40
-1
41
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
30
9
13
8
36
32
4
40
13.MERKÜR JET ERBAASPOR
30
9
6
15
34
49
-15
33
14.KARACABEY BELEDİYESPOR
30
9
5
16
32
47
-15
32
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
30
6
5
19
29
56
-27
23
16.KEPEZSPOR
30
5
8
17
27
58
-31
23
17.ALTINORDU
30
4
10
16
22
53
-31
22
18.KARAMAN FK
31
3
8
20
20
70
-50
17
19.BUCASPOR 1928
30
3
6
21
32
64
-32
15
Kaynak: AA

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı
Beklenen haber geldi İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
Kayseri’de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Kayseri'de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

21:07
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay ile yeni görüntüleri ortaya çıktı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay ile yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:26
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
17:34
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
