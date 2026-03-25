Nesine 2. Lig Haftası Tamamlandı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29, Beyaz Grup'ta 32. hafta, oynanan mücadelelerle tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta haftaya 64 puanla lider giren Bursaspor, sahasında Güzide Gebzespor'u 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Beyaz Grup'ta ise zirvedeki Batman Petrolspor, sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi. İkinci sıradaki Muğlaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Batman Petrolspor, puan farkını 5'e çıkardı.
Kırmızı Grup'ta 29, Beyaz Grup'ta 32. haftanın ardından oluşan puan durumları şu şekilde:
Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|29
|21
|4
|4
|73
|17
|56
|67
|2.ALİAĞA FUTBOL
|29
|19
|5
|5
|72
|20
|52
|62
|3.MARDİN 1969 SPOR
|29
|19
|4
|6
|62
|21
|41
|61
|4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|29
|18
|4
|7
|72
|28
|44
|58
|5.MUŞSPOR
|29
|17
|6
|6
|67
|32
|35
|57
|6.GÜZİDE GEBZESPOR
|29
|15
|9
|5
|50
|22
|28
|54
|7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|29
|14
|9
|6
|56
|32
|24
|51
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|29
|13
|5
|11
|41
|40
|1
|44
|9.MENEMEN FK
|29
|12
|6
|11
|47
|39
|8
|42
|10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|29
|10
|11
|8
|46
|34
|12
|41
|11.KCT 1461 TRABZON FK
|29
|11
|8
|10
|44
|41
|3
|41
|12.FETHİYESPOR
|29
|10
|8
|11
|48
|34
|14
|38
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|29
|9
|7
|13
|32
|34
|-2
|34
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|29
|7
|9
|13
|36
|43
|-7
|30
|15.SOMASPOR
|29
|7
|5
|17
|35
|58
|-23
|26
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|29
|4
|3
|22
|22
|85
|-63
|12
|17.ADANASPOR
|29
|1
|1
|27
|11
|149
|-138
|-2
|18.YENİ MALATYASPOR
|29
|0
|2
|27
|8
|99
|-91
|-43
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|30
|21
|7
|2
|71
|26
|45
|70
|2.MUĞLASPOR
|30
|19
|8
|3
|44
|14
|30
|65
|3.ADANA 01 FK
|31
|15
|10
|6
|44
|30
|14
|55
|4.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|31
|16
|6
|9
|51
|37
|14
|54
|5.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|30
|16
|5
|9
|66
|33
|33
|53
|6.İSKENDERUNSPOR
|31
|15
|8
|8
|47
|34
|13
|53
|7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|30
|14
|9
|7
|55
|34
|21
|51
|8.MKE ANKARAGÜCÜ
|30
|14
|8
|8
|39
|34
|5
|50
|9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|30
|12
|12
|6
|53
|39
|14
|48
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|31
|13
|6
|12
|48
|39
|9
|45
|11.GMG KASTAMONUSPOR
|31
|11
|8
|12
|39
|40
|-1
|41
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|30
|9
|13
|8
|36
|32
|4
|40
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|30
|9
|6
|15
|34
|49
|-15
|33
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|30
|9
|5
|16
|32
|47
|-15
|32
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|30
|6
|5
|19
|29
|56
|-27
|23
|16.KEPEZSPOR
|30
|5
|8
|17
|27
|58
|-31
|23
|17.ALTINORDU
|30
|4
|10
|16
|22
|53
|-31
|22
|18.KARAMAN FK
|31
|3
|8
|20
|20
|70
|-50
|17
|19.BUCASPOR 1928
|30
|3
|6
|21
|32
|64
|-32
|15
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig Haftası Tamamlandı - Son Dakika
