Nesine 2. Lig Son Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmaları oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Fethiyespor-Sican Belediyesi Ankaraspor: 0-4
Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Altay- Kırklarelispor: 3-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK- İnegölspor: 4-2
Beykoz Anadoluspor- GMG Kastamonuspor: 1-2
İskenderunspor- Sarıyer: 0-1
Karaköprü Belediyespor-E Koleji Isparta 32 Spor: 5-1
Kırmızı Grup
Giresunspor-Somaspor: 0-0
Motolux 68 Aksarayspor- Karacabey Belediyespor: 0-1
Ankara Demirspor-Diyarbekirspor: 4-0
Artı Değer Vanspor FK- Karaman FK: 4-1
Çimentaş Elazığspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0
Menemen FK- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 3-2
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol- Bucaspor 1928: 2-3
Merkür Jet Erbaaspor- Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-6
Ülkea Nazillispor-Belediye Derincespor: 1-5
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