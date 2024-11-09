Nesine 3. Lig'in 10. haftası oynanan 5 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar- Anadolu Üniversitesi: 0-3
2. Grup
Etimesgut Belediyespor-Beykoz İshaklıspor: 2-1
Silivrispor-Fatsa Belediyespor: 0-2
3. Grup
1923 Mustafakemalpaşaspor- Küçükçekmece Sinopspor: 0-3
4. Grup
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Niğde Belediyespor: 0-0
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 10. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?