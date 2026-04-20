Nesine 3. Lig 2. Grup Play-Off 1. Tur programı açıklandı

20.04.2026 22:42
Nesine 3. Lig 2. Grup Play-Off 1. Tur maç tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. İlk maçlar 23 Nisan'da oynanacak.

Nesine 3. Lig 2. Grup Play-Off 1. Tur müsabakalarına ilişkin program belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada maç tarihleri şu şekilde:

23 Nisan Perşembe

15.00 Mazıdağı Fosfat Spor - Erciyes 38 FK

20.00 Malatya Yeşilyurt Spor - Silifke Belediye Spor

27 Nisan Pazartesi

20.00 Erciyes 38 FK - Mazıdağı Fosfat Spor

20.00 Silifke Belediye Spor - Malatya Yeşilyurt Spor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
