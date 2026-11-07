Nesine 3. Lig'de 10. hafta tamamlandı, Alanya 1221 Ayvalıkgücü'nü 4-2 yendi

Nesine 3. Lig'de 10. hafta tamamlandı, Alanya 1221 Ayvalıkgücü'nü 4-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 10. hafta müsabakaları 3 grupta tamamlandı. Alanya 1221'in Ayvalıkgücü Belediyespor'u 4-2 yendiği haftada Amasyaspor Galataspor'u 2-0, Karşıyaka da Bigaspor'u 2-0 mağlup etti.
Nesine 3. Lig'de 10. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde 3 grupta alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Amasyaspor-Galataspor: 2-0
Fatsa Belediyespor-Pazarspor: 2-0
Tokat Belediyespor-Karabük İdmanyurdu: 0-0
Karadeniz Ereğli 1980-İnkılap Futbol: 1-1
Yalova FK 77-Orduspor 1967: 1-1
Silivrispor-Beykoz Anadoluspor: 2-2
Kartal Bulvar Kartalimenspor-Zonguldakspor: 2-0
Gölcükspor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-1
Büyükçekmecegücü-Düzce Cam Düzcespor: 1-1
2. Grup:
Alanya 1221- Ayvalıkgücü Belediyespor: 4-2
Etimesgutspor-Altay: 3-0
1922 Akşehirspor-Bursa Yıldırımspor: 0-3
Uşakspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 0-1
Gemlik Sümerbey Futbol-Denizli İdmanyurdu 1959: 0-0
Karşıyaka- Bigaspor: 2-0
Bucaspor 1928-Söke 1970: 0-0
Eskişehirspor-Kepezspor: 1-0
Balıkesirspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları: 3-1
3. Grup:
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Karaman FK: 2-0
Açıkalın Erciyes 38-1964 Silifkespor: 3-1
Malatya Yeşilyurtspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-2
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Niğde Belediyespor: 0-2
Adana Adaletgücüspor-Ağrı 1970: 3-1
Ayos Osmaniyespor-Adanaspor: 4-0
Kırıkkale FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bitlis 1916 Futbol: 2-0
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