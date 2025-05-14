Nesine 3. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçları, yarın oynanacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda turu geçen takımlar, finalde karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
16.00 Muşspor- Karşıyaka (Muş Şehir)
16.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)
16.00 Küçükçekmece Sinopspor- Ayvalıkgücü Belediyespor (Bolluca)
16.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig Play-off Maçları Başlıyor - Son Dakika
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