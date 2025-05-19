Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off Finaline Yükselen Takımlar Belli Oldu

Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur maçlarının ardından finale yükselen takımlar belli oldu.

Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur ikinci maçları tamamlandı. Ligde 1. Grup'ta mücadele eden ve normal sezonu 3. sırada bitiren Muş Spor, 2. tamamlayarak doğrudan finale yükselen Karşıyaka'yı elemeyi başardı ve adını finale yazdırdı. Balıkesirspor, ligi 2. bitirerek doğrudan kendi grubunda final etabına yükselmişti. Kırmızı-beyazlılar, bu turda eşleştiği Mazıdağı'nı ilk maçta elde ettiği avantajla bugün sahadan beraberlikle ayrıldı ve üst tura yükseldi. Bir başka Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor ise Küçükçekmece Sinopspor'u farklı mağlup ederek finale yükseldi. Ayvalıkgücü, normal sezonu 2. tamamlamıştı. 3. Lig 4. Grup'ta normal sezonu 5. bitiren Kahramanmaraş İstiklalspor ise önemli başarı yakaladı. İlk 2 turda rakiplerini yenerek kendi grubunun finaline çıkan Kahramanmaraş ekibi, doğrudan finale yükselen Sebat Gençlik'i 2 maçta da yenerek tur atladı.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sebat Gençlik - Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-2

Ayvalıkgücü Belediyespor - Küçükçekmece Sinopspor: 4-1

Karşıyaka - Muş Spor: 1-2

Balıkesirspor - Mazıdağı Fosfat Spor: 1-1

2. Lig'e yükselecek son 2 takım

TFF 2. Lig'e yükselecek son 2 takımı belirleyecek finallerde; Muş Spor ile Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ile Kahramanmaraş İstiklalspor takımları karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin galibi önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak. - İSTANBUL