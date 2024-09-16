Nesine, Trendyol Süper Lig'in Sponsoru Oldu

Spor

D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ çatısı altındaki Nesine, Trendyol Süper Lig'in resmi sponsoru oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nesine, 2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig'in resmi sponsoru olacak.

Nesine ayrıca TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in isim sponsorluğunu da üstlenecek.

2. ve 3. Lig maçları, bu haftadan itibaren "Nesine 2. Lig" ve "Nesine 3. Lig" adı altında oynanacak.