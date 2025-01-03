Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonu devre arası hakem kadrosunu açıkladı. Listede yer alan 36 yaşındaki Neslihan Muratdağı, Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi oldu.

03.01.2025 16:16
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonu devre arası hakem kadrosunu açıkladı. 36 yaşındaki Neslihan Muratdağı, listeye girerek Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, devre arası hakem kadrosunu açıkladı. VAR listesine birçok isim eklenirken, 36 yaşındaki Neslihan Muratdağı da listede kendine yer buldu.

Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu

Neslihan Muratdağı'nın yanı sıra Emre Malok, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Erkan Engin, Alper Çetin, Mustafa İlker Coşkun ve Bülent Birincioğlu da VAR listesinde yer aldı. Öte yandan Neslihan Muratdağı, ilk kadın VAR hakemi oldu.

Türkiye\'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Buda aynı 1 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Özgür Yankaya denilen hakem musvettesi yıllarca orta hakem olarak maçları katletti. Varda da katliam yapmaya devam ediyor. Bu adama bırak Varı teslim etmeyi davar teslim etmem onu bile güdemez 0 0 Yanıtla
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