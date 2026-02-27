Nesrin Baş Arnavutluk'ta Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nesrin Baş Arnavutluk'ta Bronz Madalya Kazandı

27.02.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli güreşçi Nesrin Baş, Tiran'daki turnuvada bronz madalya elde etti. Yarı finalde kaybetti.

Milli güreşçi Nesrin Baş, Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkenti Tiran'daki organizasyonda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Nesrin Baş, elemelerde Macar Noemi Szabados, çeyrek finalde de Rumen Kateryna Zelenykh ile yaptığı karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi.

Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi Kırgız Meerim Zhumanazarova'ya yarı finalde yenilen Nesrin, üçüncülük müsabakasında Solin Nicole Piearcy ile karşılaştı. ABD'li rakibini 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçi, bronz madalya kazandı.

Kadınlar 59 kiloda güreşen milli sporcular Bediha Gün ve Dilan Tan ise bronz madalya müsabakalarında rakiplerine yenildi.

Kaynak: AA

Nesrin Baş, Tiran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesrin Baş Arnavutluk'ta Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 01:11:48. #7.11#
SON DAKİKA: Nesrin Baş Arnavutluk'ta Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.