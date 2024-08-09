Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elendi ama hedefini Los Angeles 2028 olarak belirledi - Son Dakika
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Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elendi ama hedefini Los Angeles 2028 olarak belirledi

Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda elendi ama hedefini Los Angeles 2028 olarak belirledi

Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turunda elendi. Ancak, hedefini Los Angeles 2028 olarak belirleyen Baş, ülkesine ve Beşiktaş'a altın madalyayı getireceğine inanıyor.

09.08.2024 16:44
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, son 16 turunda organizasyona veda ederken, hedefini Los Angeles 2028 olarak belirledi.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Nesrin Baş, kadınlar 62 kiloda ABD'li Kayla Colleenn Miracle'a 12-2 mağlup oldu.

ABD'li güreşçi Miracle finale çıkamayınca, repesaj şansını yitiren Nesrin son 16 turunda oyunlardan elendi.

Müsabakaların ardından büyük üzüntü yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Nesrin Baş'ı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat teselli etti.

Siyah-beyazlı kulübün sporcusu olan Nesrin Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben elimden geleni yaptım ama bazen olmuyor. Burada olmak da gerçekten gurur verici. Çalıştım, emek verdim ama bazen nasip olmayınca olmuyor. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkeme ve Beşiktaş'ıma altın madalyayı getireceğime inanıyorum. Emek veren, dua eden herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat da güreşte Nesrin Baş ve Taha Akgül'ün müsabakalarını, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic ile birlikte takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nesrin, Beşiktaş'ın ve Türk Milli Takımı'nın önemli sporcusu. Nesrin, bugün olimpiyatlardaki ilk maçına çıktı. Nesrin, dünya gençler şampiyonu. Beşiktaş'ın büyük gururlarından birisi. Bugün bizleri, Beşiktaşı'mızı, ay-yıldızı burada temsil ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Senin maçını İsveç Kralı'yla seyrettim. Burada dünyanın en önemli sporcuları maç kaybedebilir. Sen dünyada ilk 16'nın içindesin. İnşallah Los Angeles 2028'de Nesrin'i büyük başarılarla görmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elendi ama hedefini Los Angeles 2028 olarak belirledi - Son Dakika

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