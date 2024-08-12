Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Spor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda Trabzonspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başlayan idmanda dar alanda pas çalışması ve aerobik koşu yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.