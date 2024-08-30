Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas ve koordinasyon çalışmaları ile taktik çalışmalarını gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

30.08.2024 19:46
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından pas ve koordinasyon çıkış koşuları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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