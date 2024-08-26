Net Global Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Net Global Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Net Global Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda ısınma ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Sivasspor yarın basına ve taraftara açık olarak yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

26.08.2024 21:46
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Dar alanda oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahadaki maçla günü tamamladı.

ikas Eyüpspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor yarın basına ve taraftara açık olarak yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş ile Net Global Sivasspor 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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