NEÜ Masa Tenisi Turnuvası sonuçlandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen turnuvanın ödül törenine NEÜ Genel Sekreteri Ecevit Öksüz, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Büyükdede, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Üniversite yerleşkelerindeki 9 farklı merkezde, 734 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın erkekler kategorisinde; Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Ömer Er birinci, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mehmet Talha Başar ikinci, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Hacıbeyoğlu üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise; Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğrencisi Gökçenur Utku birinci, Diş Hekimliği Fakültesi Arş. Gör. Ayşe Hanne Cora ikinci, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencisi Özge Yiğit üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren sporculara plaketlerini, NEÜ Genel Sekreteri Ecevit Öksüz ile NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah Atıcıgil takdim etti. - KONYA