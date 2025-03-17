Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü Kros Müsabakalarında İkinci Oldu - Son Dakika
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Spor

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü Kros Müsabakalarında İkinci Oldu

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü Kros Müsabakalarında İkinci Oldu

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü, Kocaeli'de düzenlenen Besim Aybars Kulüplerarası Süper Lig Kros Şampiyonası'nda Fenerbahçe'nin ardından ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca, sporcular 2026 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros müsabakasına katılma hakkı kazandı.

17.03.2025 12:04  Güncelleme: 12:06
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Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Besim Aybars Kulüplerarası Kros Müsabakalarına damga vurdu.

Nevşehir Belediyesi SK sporcuları, Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Besim Aybars Kulüplerarası Süper Lig Kros Şampiyonasında Fenerbahçe'nin ardından kürsüde İkinci sırada yer alarak organizasyonda büyük başarı elde etti. Nevşehir atletizm tarihinde bir ilk yaşanarak bugüne kadar elde edilmiş bütün başarıların en üst seviyesine ulaşıldı. 16 Mart 2025 tarihinde Kocaeli'nde yapılan Kulüpler Süper Lig Kros Türkiye şampiyonası 54 takımın katılımı ile düzenlendi. Nevşehir'in tecrübeli antrenörü Hakan Köstekçi nezaretinde çalışmalarını devam ettiren atletler yapılan çalışmaların ne kadar yerinde olduğunu ve başarıların asla tesadüf olmadığını aldığı üstün başarılarla ortaya koymuş oldular. Bugün yapılan koşuda elde edilen bilgilere göre koşu müsabakası esnasında ayakkabısı yırtılan ama kalan 4.5 km mesafeyi çıplak ayakla koşan ve takımını yalnız bırakmayarak elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan sporcu İbrahim Gökgöz taraflı tarafsız her kesimin ve spor camiasının alkışını ve büyük takdirini aldı. Yapılan 3 kademe müsabakaları sonucunda 2026 Avrupa vizesini cebine koyan Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları Mert Hanifi Odacı, İbrahim Gökgöz, Süleyman Yılmaz ve Yağız Pala elde ettiği derecelerle 2026 yılında İspanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros müsabakasına katılmaya hak kazandı. Nevşehirli sporcuların şimdiki hedeflerinin 2026 yılında Avrupa Şampiyonu olup ülkemizi, ilimizi ve Nevşehir Belediyesi SK'nü en iyi şekilde temsil etmek olduğu bildirildi.

Konuya dair tebrik mesajı yayınlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; "Nevşehir'imizin Ülke ve Dünya'da başarılı ve müsabık sporcuların yetiştirmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Özellikle Atletizm branşında uluslararası dereceler beklediğimiz kıymetli sporcularımızın Nevşehir Tarihinde bir ilki başarmaları ve 2026 Avrupa vizesi almaları bizi çok mutlu etmiştir. Gençlerimizin sportif başarılarıyla gurur duyuyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi sporcularımızı tebrik ediyor her şartta yanlarında olacağımı ifade ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü Kros Müsabakalarında İkinci Oldu - Son Dakika

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