Nevşehir Belediyespor'da Cüneyt Tiryaki dönemi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir Belediyespor'da Cüneyt Tiryaki dönemi başladı

10.03.2022 19:01
Nevşehir Belediyespor'da Cüneyt Tiryaki dönemi başladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grupt'a mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Cüneyt Tiryaki getirildi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grupt'a mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Cüneyt Tiryaki getirildi.

Grubunda geride kalan 26 hafta sonunda topladığı 47 puanla 4'üncü sırada yer alan Nevşehir Belediyespor'da, Formül Erbaaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Yusuf Tokaç istifa etti. Kırmızı beyazlı kulüp, Tokaç'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Cüneyt Tiryaki ile anlaşma sağlarken, tecrübeli hoca düzenlenen imza töreni ile görevine başladı. Görev yaptığı sezon BAL Liginde Nevşehir Belediyespor'u şampiyon yaparak 13 yıl sonra takımı 3'üncü Lig'e çıkaran Tiryaki, takımdaki 2'nci döneminde bu kez 2'nci Lig için mücadele edecek. Yeniden kırmızı beyazlı camiaya geldiği çok mutlu olduğunu belirten Tiryaki, "Adeta ikinci evim olarak gördüğün Nevşehir'e yeniden gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana inanarak bu görevi veren yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Oyuncularımla birlikte bu camiaya hak ettiği başarıları yaşatmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu konuda en büyük destekçimiz olacak taraftarlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ise, "Cüneyt hocamız hem şehri hem de camiayı yakından tanıyan bir isim. Kendisinin ligin geri kalan bölümünde arzuladığımız başarıyı yakalayacağına inanıyoruz. Bizler yönetim olarak üzerimize düşeni bundan önce olduğu gibi yine yapmaya devam edeceğiz. Hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediyespor'da Cüneyt Tiryaki dönemi başladı
YORUMLAR
500
Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Eğitim Bakanı istifa etti Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Eğitim Bakanı istifa etti TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 105 bin lira para cezasını onadı TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 105 bin lira para cezasını onadı

Futbol Federasyonu, Nevşehir, İstifa, formül, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor'da Cüneyt Tiryaki dönemi başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Canlı yayına bu diyaloglar damga vurdu! İltifatlar havada uçuştu
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
18:31 Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklamalarına emojili yanıt
18:24 Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok
18:15 Mezarlıkta define aramaya çıktılar, 4 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı
18:00 Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
17:49 ABD enflasyon verilerini açıkladı! Son 40 yılın en büyük artışını gösterdi
17:45 Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapmak istiyor" iddialarını tiye aldı: Can Ataklı olunca da gülüp geçtik
17:25 Antalya'daki zirvede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın talimatları gündem oldu! Her yerde bomba aradılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 19:09:50. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir Belediyespor'da Cüneyt Tiryaki dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement