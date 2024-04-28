Nevşehir Belediyespor, son dakika gollerine umutla kaldı - Son Dakika
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Nevşehir Belediyespor, son dakika gollerine umutla kaldı

Nevşehir Belediyespor, son dakika gollerine umutla kaldı

Nevşehir Belediyespor, sahasında Adana 1954 FK'yi yenerek küme düşme tehlikesinden kurtuldu. Son dakikada gelen gol haberleriyle büyük sevinç yaşandı.

28.04.2024 15:51  Güncelleme: 15:54
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor; sahasında grup şampiyonu Adana 1954 FK'yi yenmesine rağmen 90. dakikaya kadar küme düşme tehlikesi yaşarken, umutların tükendiği anlarda Ordu'dan gelen gol haberleri ile ligde kaldı. Maç sonu ligde kalan Nevşehir Belediyespor'da futbolcular ve yöneticiler büyük sevinç yaşadı.

Sezon boyunca istediği sonuçları alamayarak son haftaya 27 puanla 13. sırada giren Nevşehir Belediyespor, evinde Adana 1954 FK ile mücadele etti. Kırmızı-beyazlılar, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadeleyi 86. dakikada İshak'ın attığı golle 2-1 kazanarak puanını 30'a yükseltti.

Gazi Stadı'nda maçın son düdüğünün çalınmasının ardından tribünlerde taraftarların, sahada da futbolcuların kulakları Ordu ve Elazığ'dan gelecek habere çevrildi. Elazığ'ın maçını kazanması ile birlikte son umutlarını Orduspor 1967 - Siirt İl Özel İdaresispor maçına bağlayan Nevşehir Belediyespor oradan gelen ilk haberle yıkılırken, maçın 90. dakikasında Siirt İl Özel İdaresispor 1-0 öne geçti. Müsabaka bu skorla bitmesi beklenirken, umutların tükendiği dakikalarda Ordu'nun uzatmalarda attığı 3 golle Nevşehir'de büyük sevinç yaşandı. Saha içindeki kutlamalar soyunma odasına kadar devam etti.

90. dakikada gelen gollerle Nevşehir Belediyespor 3. Lig'de kalmayı başarırken, beraberliğin yettiği Siirt İl Özel İdaresispor BAL'a düştü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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