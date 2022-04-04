Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
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Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı

04.04.2022 14:32
Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Nevşehir Belediyesi İlkokullar Arası Futbol Turnuvası Kapadokya Sentez Halı Saha da gerçekleştiriliyor. 30 Ağustos İlkokulu, 75. Yıl İlkokulu, Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu, Ersular İlkokulu, Alacaşar Ş. Cebrail Aksöz İlkokulu, Özel Altınyıldız Koleji, 19 Mayıs İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu takımlarının katıldığı turnuvada maçlar iki ayrı grupta oynanacak. Açılış maçında Cumhuriyet İlkokulu ve 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu takımlarının karşılaştığı turnuvanın ödül töreni '23 Nisan Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı' etkinlikleri içerisinde yapılacak.

Dereceye giren takım ve sporculara Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından kupa ve madalyaları ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtılacak. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı
Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı

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'36. Çocuk Şenliği', 23-24 Nisan'da yapılacak '36. Çocuk Şenliği', 23-24 Nisan'da yapılacak

Nevşehir, 23 Nisan, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika


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