Nevşehir'de Kapadokya Ultra Trail 14K'da zirveye Sapronenkova ve Can Ayaz çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Nevşehir'de Kapadokya Ultra Trail 14K'da zirveye Sapronenkova ve Can Ayaz çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir\'de Kapadokya Ultra Trail 14K\'da zirveye Sapronenkova ve Can Ayaz çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya Ultra Trail kapsamında Nevşehir'de koşulan 14K yarışı tamamlandı. Kadınlarda Rus sporcu Liudmila Sapronenkova, erkeklerde Can Ayaz birinci olurken startı Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ve protokol üyeleri verdi.

NEVŞEHİR'in ev sahipliği yaptığı Kapadokya Ultra Trail'de 14K yarışı tamamlandı. 15.00'te verilen startla başlayan yarışta, kadınlarda Rus sporcu Liudmila Sapronenkova, erkeklerde ise Can Ayaz birinciliği elde etti.

Kapadokya'nın eşsiz doğal güzellikleri ve peribacaları arasında gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda atleti bir araya getirdi. Sporcular, zorlu arazi şartlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışın startını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan Burak Mumcu birlikte verdi. Spor dünyasından yoğun katılımın olduğu organizasyonda, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk de yarışta koşucular arasında yer alarak parkuru atletlerle birlikte tamamladı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan 14 kilometrelik parkurda kadınlar kategorisinde podyumun zirvesine Rus atlet Liudmila Sapronenkova çıkarken, erkekler kategorisinde ise Türk sporcu Can Ayaz yarışı ilk sırada bitirerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerSafa KoçoğluKapadokyaNevşehirTurizmSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Tıp tarihinde bir ilk Muayene eden doktorlar bile inanamadı Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı
Dembele’nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
21:41
Trump: İran’a mini nükleer bomba atabilirim
Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim
21:13
Üsküdar Belediyesi’nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
20:17
Brent petrol 110 dolara yükseldi
Brent petrol 110 dolara yükseldi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
19:07
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 21:52:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Kapadokya Ultra Trail 14K'da zirveye Sapronenkova ve Can Ayaz çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei