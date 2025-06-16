Dijital yayıncılık dünyasının tanınan isimlerinden sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Lionel Messi yakından görünce gözlerine inanamadı.
Ronaldo'ya olan hayranlığıyla bilinen, her yerde Portekizli yıldızın gol sevinci 'siu' hareketini yapan Darren Jason Watkins, Arjantinli efsaneden oldukça etkilendi.
FIFA'nın konuğu olan Darren, Inter Miami formasıyla sahaya çıkan Messi'yi gördüğüne inanamazken, Lionel Messi, IShowSpeed'i görmezden geldi.
Son Dakika › Spor › Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku - Son Dakika
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