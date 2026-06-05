Neymar, Dünya Kupası kadrosunda! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Neymar, Dünya Kupası kadrosunda!

Neymar, Dünya Kupası kadrosunda!
05.06.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Neymar, teknik direktör Ancelotti'nin açıkladığı 26 kişilik kadroya dahil edildi.

Brezilyalı forvet Neymar, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Dünya Kupası için açıkladığı 26 kişilik kadroya dahil edildi.

Şu anda Brezilya'nın Santos takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 128 maçta 79 golle ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda fakat sakatlık sorunları nedeniyle 2023'ten beri Brezilya Milli Takımı'nda oynamadı.

2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında da Brezilya forması giyen Neymar dördüncü kez Dünya Kupası'nda yer almış olacak.

İtalyan Ancelotti, Rio de Janeiro'daki törende Neymar'ın adını açıkladığında taraftarlar sevinç çığlıkları attı.

Geçen yıl Brezilya'nın başına geçen 66 yaşındaki Ancelotti, "Neymar'ı tüm yıl boyunca analiz ettik. Son dönemde istikrara sahip olduğunu ve fiziksel durumunun iyi olduğunu gördük" dedi.

Liverpool'un son 10 maçını sakatlık nedeniyle kaçıran Alisson Becker, Manchester United'dan Casemiro ve Matheus Cunha, Newcastle'dan Bruno Guimaraes, Arsenal'den Gabriel, Brentford'dan Igor Thiago ve Bournemouth'tan Rayan ile birlikte kadroya seçildi.

Ancak Chelsea'nin forveti Joao Pedro, bu sezon Premier Lig'de 15 gol ve beş asistle takımının en golcü oyuncusu olmasına rağmen kadroya giremedi.

Kadroyu oluşturan diğer oyuncular arasında Real Madrid'den Vinicius Junior ve Barcelona'dan Raphinha'nın yanı sıra Real Madrid'den Lyon'a kiralık giden 19 yaşındaki forvet Endrick de yer alıyor.

Beş kez şampiyon olan Brezilya, 13 Haziran'da Fas, 20 Haziran'da Haiti ve dört gün sonra da C Grubu'ndaki son maçında İskoçya ile karşılaşacak.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

Defans: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris St-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg).

Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

Forvet: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayımlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti

Kaynak: BBC

Neymar, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neymar, Dünya Kupası kadrosunda! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti

11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:42:10. #7.12#
SON DAKİKA: Neymar, Dünya Kupası kadrosunda! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.