Neymar hakkında milyonları heyecanlandıran gelişme

Santos forması giyen ve sezon sonunda futbolu bırakabileceğini açıklayan Neymar hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı yıldızın Dünya Kupası kadrosu için yeniden Milli Takım'a çağrılabileceği konuşuluyor.
Brezilya Milli Takımı'nda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodrygo'nun yerine en güçlü adayın Neymar olduğu öne sürüldü. UOL'de yer alan habere göre teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 34 yaşındaki yıldızı kadroya dahil etmeyi düşündüğü iddia edildi.
Brezilya'nın mart ayının sonunda Fransa ve nisan ayının başında Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarında da Neymar'ın aday kadroda bulunabileceği belirtiliyor. Tecrübeli futbolcu son olarak Ekim 2023'te Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almıştı.
Neymar, 8 Eylül 2023'te Bolivya karşısında attığı iki golle Pele'ye ait 77 gollük rekoru geride bırakarak 79 golle Brezilya Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.
