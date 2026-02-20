Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi
20.02.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, kariyerinin son dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Neymar, Aralık 2026'da profesyonel futbola veda edebileceğini belirtti.

Brezilyalı yıldız Neymar, kariyerinin son dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Aralık 2026'da profesyonel futbola veda edebileceğini söyledi.

"GÜN GÜN YAŞIYORUM"

34 yaşındaki forvet, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Geleceğin bana neler getireceğini bilmiyorum. Aralık ayında emekli olmak isteyebilirim. Gün gün yaşıyorum. Bu yıl sadece Santos için değil, Brezilya Milli Takımı için de çok önemli" ifadelerini kullandı.

Santos formasıyla son yıllarda sakatlıklarla mücadele eden Neymar, 2025 Aralık ayında diz ameliyatı geçirdiğini belirtti. Yıldız futbolcu, bu sezon yüzde 100 hazır şekilde dönmek için bazı maçlarda dinlenmeyi tercih ettiğini söyledi.

"Takımıma yardım etmek için geri dönmek istedim ama sonunda yüzde 100 hazır, ağrısız ve en iyi formda sahaya çıkabilmek için kendimi dinlendirmeyi tercih ettim" dedi.

HEDEF DÜNYA KUPASI

Santos ile sözleşmesini 2026 yılı sonuna kadar uzatan Neymar, Brezilya Milli Takımı'na geri dönerek Dünya Kupası şampiyonluğu hedeflediğini açıkladı.

79 golle Brezilya tarihinin en golcü oyuncusu olan Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacaklarını ifade etti.

Eski Brezilyalı futbolcu Kleberson ve bazı uzmanlar, Neymar'ın fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşamasa bile yetenekleriyle milli takıma önemli katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Aralık, Futbol, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Geç bile kaldı ahi gitti Vahi kaldı bence hemen şimdi bırakmalı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir
Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 17:58:40. #7.11#
SON DAKİKA: Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.