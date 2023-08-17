Fransız devi Paris Saint-Germain'den Al Hilal'e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar, Suudi Arabistan tercihinin para olmadığını ve her şeyi başlatanın Cristiano Ronaldo olduğunu ifade etti.
Transferi hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Her şeyi başlatanın Cristiano Ronaldo olduğuna düşünüyorum. Herkes ona deli dedi ama bugün ligin daha da büyüdüğünü görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Neymar, Suudi Arabistan Ligi'ni para nedeniyle tercih ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyledi. Brezilyalı yıldız, Al Hilal ve Suudi Arabistan tercihinin nedeni olarak, "küresel bir oyuncu olma" isteğini gösterdi.
31 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Avrupa'da çok şey başardım ve özel zamanlar geçirdim. Ama her zaman küresel bir oyuncu olmak ve yeni yerlerde, yeni zorluklar ve fırsatlarla kendimi test etmek istedim. Yeni bir tarih yazmak istiyorum ve Suudi Arabistan ligi şu anda muazzam bir enerjiye kaliteli oyunculara sahip" dedi.
Brezilyalı yıldız, Al Hilal'den senelik 100 milyon euro kazanacak. Yıldız futbolcu ayrıca, galibiyet primi ve Suudi Arabistan'ı tanıtan paylaşımlarıyla da kulüpten ücret alacak.
Son Dakika › Spor › Arabistan'a giden Neymar'dan Ronaldo itirafı: Her şeyi başlatan o oldu - Son Dakika