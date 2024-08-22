Nice, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'ı kiralamak için girişimlere başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nice, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'ı kiralamak için girişimlere başladı

Nice, Fenerbahçe\'nin milli stoperi Samet Akaydın\'ı kiralamak için girişimlere başladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak için kiralama teklifinde bulundu. Nice, Samet Akaydın'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamayı planlıyor. Transferin hızlı bir şekilde tamamlanması için Nice yetkilileri Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapacak.

22.08.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bir yandan devam ederken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, sarı-lacivertli ekibin milli savunmacısı Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibi, bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarında kadroya giremeyen ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de listeye dahil edilmeyen tecrübeli savunmacıyı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak amacında. Takımla birlikte antrenmanlara katılan ancak müsabaka kadrolarında yer almayan Samet Akaydın'ın da Nice'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Samet'in menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelerek, transfer konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

FRANSIZLAR TRANSFERİ HEMEN TAMAMLAMAK İSTİYOR

Öte yandan Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için Fransız ekibi, transferi hemen tamamlamak istiyor. Önümüzdeki günlerde Nice adına bir kulüp yetkilisi Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Samet'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: DHA

Samet Akaydın, Fenerbahçe, Türkiye, Fransa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nice, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'ı kiralamak için girişimlere başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:07:40. #1.11#
SON DAKİKA: Nice, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'ı kiralamak için girişimlere başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement