Nico Paz'dan Hücumda Zorlanma Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nico Paz'dan Hücumda Zorlanma Açıklaması

28.06.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantinli futbolcu Nico Paz, Ürdün maçında hücumda zorluk çektiklerini belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin'de orta saha oyuncusu Nico Paz, hücumda zorluk yaşadıklarını söyledi.

Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Ürdün'ün iyi kapandığını ve kendilerine alan bırakmadığını vurgulayan Nico Paz, "Hücumda üretken olmakta zorlandık. Topu hızlı dolaştırıp boşluklar bulmaya çalıştık ancak istediğimiz tempoyu yakalamakta güçlük çektik. Sabırlı olmaya çalıştık. Yediğimiz gol bizi biraz üzdü. Şimdi son 32 turuna odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak kendilerine güvenlerinin tam olduğunun altını çizen genç oyuncu, "Eksiklerimizi analiz edip bir sonraki maçta daha iyi bir performans sergilemek için çalışacağız. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Her maçta daha iyi oynamak ve hocamın bana verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için çabalıyorum." diye konuştu.

Nico Paz, taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bize olan güvenleri için teşekkür ediyoruz, bir sonraki maçta da onları mutlu etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Futbol, Ürdün, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nico Paz'dan Hücumda Zorlanma Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
CHP’den Ak Parti’ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan’a Tepki Lokması CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Dembele Norveç’i 33 dakikada tek başına yıktı Dembele Norveç'i 33 dakikada tek başına yıktı
Şanlıurfa’da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında Şanlıurfa'da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında
Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin’i tanıma kararını askıya alacağız Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin'i tanıma kararını askıya alacağız

09:02
Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
08:52
Avusturya, 906’da attığı golle Dünya Kupası’ndaki yolculuğunu devam ettirdi
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi
07:50
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü Askerler değerli eşyaları çaldı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı
07:30
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i görevden aldı İşte yerine getirilen isim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim
07:09
İran’dan ABD’ye misilleme Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere füze yağdırdılar
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar
02:09
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 09:51:55. #7.12#
SON DAKİKA: Nico Paz'dan Hücumda Zorlanma Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.