Nico Williams Sözleşmesini 2035\'e Uzattı

İspanyol ekibi Athletic Bilbao, 22 yaşındaki futbolcu Nico Williams'ın sözleşmesini 2035 yılına kadar uzattı.

La Liga takımlarından Athletic Bilbao, İspanyol futbolcu Nico Williams'ın sözleşmesinde yenileme yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Williams'ın 2027 yılında sona erecek sözleşmesinin 30 Haziran 2035 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca serbest kalma bedelinin de bir öncekinden yüzde 50 daha artırıldığı duyuruldu.

Sözleşme uzatmasıyla ilgili konuşan Nico Williams, Athletic Bilbao'nun evi olduğunu ve olmak istediği yerde devam edeceği için mutluluğunu dile getirdi.

Altyapısında yetiştiği Athletic Bilbao'da 2021 yılında ilk kez A Takım forması giyen Nico Williams, 167 resmi maçta 31 gol kaydetti. - İSTANBUL