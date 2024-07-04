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- Niğde Belediyespor'un yeni teknik direktörü Ferit Alper Salgın oldu

NİĞDE - Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e çıkan Niğde Belediyespor'da Ahad Kömürlüoğlu'ndan boşalan teknik direktörlüğe Ferit Alper Salgın getirildi.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e çıkan Niğde Belediyespor'un yeni hocası düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Niğde ekibi, teknik direktör Ferit Alper Salgın ile szöleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan basın toplantısında emin adımlarla yeni sezona başlayacaklarını söyleyen Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Atilla Tasalı, "Geçmiş dönem heyetimize de emekleri için teşekkür ediyoruz. Onların da emeklerine sağlık. Niğde'nin yetiştirdiği sporcularımızdan Alper Salgın hocamızla anlaştık. Kendisine katılımları için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezon da inşallah 3. Lig'de kalıcı bir takım oluşturarak emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Niğde Belediyespor Kulüp Yöneticisi Asım Acar, Niğde Belediyespor'u tercih eden Salgın'a teşekkür ederken, Futbol Şube Direktörü İdris Gündoğan ise Alper Salgın'la birlikte çok iyi sezon geçireceklerini ifade etti. Gündoğan; "Yeni yönetim, yeni hoca, yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Alper hocam yıllardır sporun içerisinde, futbolculuk kariyeri burada anlatmakla bitmez. Niğde adına güzel başarılar elde etmiş bir sporcu. Niğde'nin dinamiklerini çok iyi biliyor. Geniş çevresi ve bilgisi ile ilimize yeni bir vizyon yeni bir anlayış kazandıracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Futbol hayatına 1992'de Niğde Belediyespor'da başladığını ifade eden Teknik Direktör Alper Salgın ise şunları söyledi:

"Niğde'nin evladı olarak 1992'de başladığım futbol hayatımda yaklaşık 1998 yılına kadar burada bulundum. Daha sonra, Elazığspor, Mersinspor gibi takımlarda profesyonel futbol oynadım. 2. ve 3. liglerde yardımcı antrenörlük yaptım. Son altı yılda da Ankaragücü ve Kayserispor'da U19 takımlarında teknik sorumlu olarak görev yaptım. Niğde'ye gelmemde vesile olanlara beni tercih ettikleri için de teşekkür ediyorum. Güzel bir sezon geçireceğiz. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve kulüp yöneticilerimizle birlikte elimizi taşın altına koyacağız. Bu serüvenden alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum.