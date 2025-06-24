Niğde\'de gençler spora doyacak

Niğde Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen yaz spor okulları, bu yıl da 'Ulusal Spor Projeleri: Sporla Yaşa!' sloganıyla start alıyor. Gençlerin yaz tatilini verimli, sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde geçirmesini amaçlayan proje kapsamında, 25 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek.

Gençlerin dört gözle beklediği yaz spor okullarında bu yıl tam 25 farklı branşta eğitim verilecek. Sunulan branşlar arasında yüzme, wushu kung-Fu, voleybol, basketbol, futbol, jimnastik, taekwondo, atletizm, masa tenisi, tenis, muay-thai, modern okçuluk, geleneksel okçuluk, kayak, judo, hentbol, halter, güreş, bisiklet, badminton, boks ve kick boks yer alıyor.

Kayıtlar başladı, son gün 27 Haziran

Yaz spor okullarına kayıt yaptırmak isteyen gençler için son tarih 27 Haziran olarak belirlendi. Başvurular Şehit Ömer Halisdemir Meydanı Stantları, 75. Yıl Spor Salonu ve Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde hafta içi 10: 00 - 19: 00 saatleri arasında yapılabilecek. Ayrıca online kayıt imkanı da sunuluyor. Açılışı 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan yaz spor okulları, sadece sportif faaliyetlerle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda gençlerin sosyal yönlerini geliştirmelerine, disiplin kazanmalarına ve takım ruhunu pekiştirmelerine de katkı sağlayacak.

Niğde Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada tüm gençler yaz boyunca sporla iç içe olmaya ve bu büyük organizasyona katılmaya davet edildi. - NİĞDE