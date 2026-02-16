Niğde'de Spor Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika
Niğde'de Spor Projeleri Tanıtıldı

16.02.2026 13:01
Gençlik ve Spor İl Müdürü Dorul, gelecekteki spor projelerini ve yatırımları anlattı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, gazetecilerle bir araya geldi.

Dorul, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, gelecek dönem yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Niğde'nin nüfusunun az olduğunu ifade eden Dorul, buna rağmen birçok spor tesisine sahip olduğunu söyledi.

Dorul, Gençlik ve Spor Bakanlığının güzel yatırımlar yaptığını dile getirerek, bu yatırımların etkin ve verimli şekilde kullanıldığını belirtti.

İlerleyen süreçlerde de bu yatırımları fazlasıyla kullanacaklarını anlatan Dorul, şunları kaydetti:

"Öncelikle hedefimiz gençler, bunlardan en önemlisi de yurtlarımız. Yurtlarımızda 10 binin üzerinde öğrencimiz kalıyor. Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarına talibiz. O yüzden her zaman salonlarımızı doldurmak zorundayız. İl merkezinde 175 bin kişi yaşıyor ve bunların içerisinde 50 bin öğrenciye hitap ediyoruz. Gençlerimizle ilgili birçok bakanlıkla projemiz var. Yetenek taraması projemiz var, şu anda takvim başladı, kentteki tüm okullarda üçüncü sınıf öğrencilerinin taramasını gerçekleştireceğiz. En uzak köydeki öğrenciye ulaşıp onu salonlarımıza getireceğiz. İlkokullarda beden eğitimi öğretmeni yok, onunla ilgili de bir projemiz var. 'Spora İlk Adım' projesiyle antrenör arkadaşlarımızı okullarda görevlendirip kendi branşlarında öğrencilere eğitim vermelerini hedefliyoruz."

Dorul, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gençlik, Niğde, Spor, Son Dakika

13:10
