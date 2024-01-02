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Niğde'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız ve Erkek Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Niğde'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız ve Erkek Müsabakaları Tamamlandı

Niğde'de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız ve Erkek Müsabakaları sona erdi. Kızlar kategorisinde 10 takım ve 100 sporcu, erkekler kategorisinde ise 3 takım ve 30 sporcu mücadele etti. Süleyman Fethi Ortaokulu kızlarda birinci olurken, Bor Onur Ekemen Ortaokulu erkeklerde birinci oldu.

Niğde\'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız ve Erkek Müsabakaları Tamamlandı
02.01.2024 - 11:16,
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Niğde'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız ve Erkek Müsabakaları tamamlandı.

8-29 Aralık 2023 tarihleri arasında Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kız ve Erkek Müsabakalarında Kızlar kategorisinde 10 takım ve 100 sporcu, erkekler kategorisinde ise 3 takım ve 30 sporcu mücadele etti. Voleybol Küçük Kızlar kategorisinde, Süleyman Fethi Ortaokulu 1'inci, Kemerhisar Hisar Ortaokulu 2'inci, Çiftlik Mustafa Kemal Ortaokulu 3'üncü, Şehit Varol Tosun Ortaokulu 4'üncü oldu.

Voleybol Küçük Erkekler kategorisinde ise Bor Onur Ekemen Ortaokulu 1'inci, 5 Şubat Ortaokulu 2'inci, Şehit Varol Tosun Ortaokulu 3'üncü oldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Niğde'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız ve Erkek Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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