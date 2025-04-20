Niğde'de Yarı Maraton Tamamlandı - Son Dakika
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Niğde'de Yarı Maraton Tamamlandı

Niğde\'de Yarı Maraton Tamamlandı

Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen 2. Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu tamamlandı.

20.04.2025 16:52  Güncelleme: 16:55
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Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen 2. Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu tamamlandı.

Yarı Maraton Koşusunda 630 sporcu 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurları koştu. 25 kilometrelik parkurda koşan Niğde Valisi Cahit Çelik yaptığı açıklamada, ikincisi düzenlenen ve yurt içi ve yurt dışından 630 sporcunun katıldığı maratona gösterilen ilgiye teşekkür etti. Kendisi de 21 km parkurda koşan Vali Çelik, "Şehrimizin gururu Şehit Ömer Halisdemir anısına yaptığımız bu etkinliği her sene daha da kapsamlı hale getiriyoruz. Birçok ilden katılım var. Spor yapmak insanı hem fiziken hem de ruhen zinde tutuyor. Ben de 21 kilometrelik parkurda koştum. Ortam cıvıl cıvıl, birçok genç, yaşlı, kadın, erkek şehrimizde koştu. Ben katılan tüm sporcularımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, maratonun Şehit Ömer Halisdemir anısına yapıldığını ifade ederek maratonun geleneksel hale getirildiğini belirtti. Başkan Özdemir, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz maratonu şehrimizin kahramanı Şehit Ömer Halisdemir anısına yapıyor olmaktan gururluyuz. Şehir dışından çok fazla katılım var. Yarı maratona gelen tüm sporcuları şehrimizde ağırlamaktan mutluyuz" dedi.

Yarı maratona katılan sporcular ise düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Üç farklı parkurun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Törene; Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve sporcular katıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde'de Yarı Maraton Tamamlandı - Son Dakika

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