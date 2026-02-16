Niğde'de Yeni Spor Vizyonu - Son Dakika
Spor

Niğde'de Yeni Spor Vizyonu

Niğde\'de Yeni Spor Vizyonu
16.02.2026 14:19
İl Müdürü Yüksel Doru, Niğde'de gençlik ve spor alanında yeni hedefler belirledi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine geçtiğimiz günlerde başlayan İl Müdürü Yüksel Doru; basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalar ve yeni dönem hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 25 yıllık Gençlik ve Spor Bakanlığı tecrübesine sahip olduğunu belirten Doru, Niğde'nin spor tesisleri ve gençlik yatırımları açısından güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ifade etti. Göreve kısa süre önce başladığını dile getiren Doru, Niğde'de gençlik ve spor alanında yeni bir vizyon ortaya koymayı hedeflediklerini dile getirdi. Niğde'nin nüfus olarak küçük olmasına rağmen spor tesisleri bakımından oldukça zengin bir kent olduğuna dikkati çeken Doru, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve öğrenci yurtlarıyla güçlü bir altyapının bulunduğunu belirtti.

Öğrenci yurtlarında Ramazan hazırlığı başladı

Mevcut tesislerin daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyleyen Doru; "Niğde genelinde 9 öğrenci yurdumuz var ve 10 binin üzerinde öğrenciye barınma hizmeti sunuyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla gerekli hazırlıklarımız sürüyor. Gençlik Merkezleri ile koordineli şekilde yurtlarda bu süreçte çeşitli etkinlikler düzenleneceğiz" dedi.

"Amacımız spor tesislerini gençlerle doldurmak"

Öte yandan gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetlere katılımı artırmayı hedeflediklerini belirten Doru; genç ofislerin aktif şekilde hizmet verdiğini, Bor ilçesindeki gençlik merkezinin de çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Alanında uzman lider ve eğitmenlerle gençlerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmesinin amaçlandığını söyleyen Doru; "Niğde'de çok sayıda spor salonu var ancak asıl hedefimiz bu tesislerin aktif şekilde kullanılması. 2 bin 500 kişilik spor salonu, yüzme havuzları ve mahallelerdeki tesislerle geniş bir kapasiteye sahibiz ve yaklaşık 50 bin öğrenciye hitap ediyoruz. Tesis yapmak kadar içini doldurmak da önemli. Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde birçok milli takımımızı ağırlıyoruz ancak bu sayıyı artımak adına gerekli çalışmaları yapacağız" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
