Niğde\'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, Niğde'de binlerce çocuğu yüzmeyle buluşturuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Olimpik Yüzme Havuzunda sürdürülen eğitimler; profesyonel antrenörler eşliğinde, yaş gruplarına göre ücretsiz olarak veriliyor. Proje kapsamında çocuklar sadece yüzme öğrenmekle kalmıyor, yetenekli olanlar profesyonel sporcu olarak yetiştirilmek üzere keşfediliyor. Eğitimleri izleyen antrenörler, geleceğin milli yüzücü adaylarını belirleyerek özel antrenman programları uyguluyor. Spor Tesisi Amiri Bülent Erden; geçen yıl 10 binin üzerinde çocuğun yüzme öğrendiğini hatırlatarak bu yıl sayının daha da artacağını söyledi. Erden, "2019 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı proje kapsamında, hafta içi ve hafta sonu aralıksız eğitim veriyoruz. 2024 yılında 10 bini aşkın çocuğumuza yüzme öğrettik. Bu yılki hedefimiz bu sayının üzerine çıkmak. Sabah başlayan eğitimler akşam saatlerine kadar devam ediyor. Akşam ise lisanslı sporcularımız antrenman yapıyor. Şu anda yaklaşık bin 500 lisanslı sporcumuz il içi ve il dışındaki yarışmalarda Niğde'yi temsil ediyor" dedi.

Yüzme öğrenen ve yarışmalara katılan Azra Çayan, spora başlamasının hayatında büyük değişiklik oluşturduğunu söyledi. Çayan, "3 yıldır yüzüyorum. Burada öğrendim ve hala aynı hocalarımla çalışıyorum. Yüzme hem sağlığıma hem sosyal hayatıma çok şey kattı. Takım arkadaşlarımla il dışı yarışlara katılmak bana çok iyi geliyor" şeklinde konuştu.

Ömer Eymen Bozok da yüzmenin kendisi için hem spor hem eğlence olduğunu belirterek, ileride yarışmalarda derece kazanmak istediğini ifade etti. Veliler de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gülnur Budaklı, kızının 5 yaşında yüzmeye başladığını belirterek, "Önce derslerini olumsuz etkiler mi diye düşündük ama tam tersi oldu. Sporla enerjisini atıyor, derslerine daha iyi odaklanıyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Yasemin Düven ise Niğde'de böyle bir imkanın olmasının kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Büyük bir şehirden geldik ama Niğde'de bu imkanı bulmak bizim için çok güzel. Kızım hem yüzmeyi öğrendi hem de disiplinli ve programlı bir şekilde ilerliyor. Derslerinde de gelişme oldu. Ben de buraya geldiğimde sosyalleşiyorum."

'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, Niğde'de hem spor kültürünü yaygınlaştırıyor hem de çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor. - NİĞDE