Niğde'de düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları sona erdi - Son Dakika
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Spor

Niğde'de düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları sona erdi

Niğde\'de düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları sona erdi

Niğde Belediyesi ve TOSFED'in iş birliğiyle düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları tamamlandı. 26 pilotun mücadele ettiği yarışlar, off-road tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. Yarışmada derece elde eden sporculara ödülleri verildi ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kulüplere teşekkür ederek yarışların geleneksel hale getirilmesini planladıklarını belirtti.

16.07.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
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Niğde Belediyesi'nin, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile birlikte düzenlediği 'Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları' sona erdi. 26 pilotun 24 kilometrelik parkuru önde tamamlamak için verdikleri mücadeleler adeta nefes kesti.

15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen yarışlara, Türkiye genelinden 26 pilot katıldı. 24 kilometrelik parkurda, pilotların yarışmayı birinci tamamlamak için çamur, rampa ve virajlı pistte verdiği mücadele, off-road tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. Yarışmaya Osmaniye'den katılan Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit ikilisi genel klasmanda birincilik elde ederken, S2'de Hakan Bilecen ve Murat Gürtekin ikilisi ipi önde göğüsledi. S3'te Mesut Kara ve Emrullah Gözüboz ikilisinin birincilik elde ettiği yarışmalarda S4'te Arif Gencer ve İbrahim Lale rakiplerini geride bıraktı. Yarışmalarda derece elde eden pilotlara ödüllerini veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TOSFED, Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü ve Niğde Off-Road Spor Kulübü'nün iş birliği ile Niğde'de ilk kez bölgesel yarışlar düzenlendiğini belirtti. Off-road sporuna Niğdelilerin ilgisinin her geçen gün arttığına işaret eden Başkan Özdemir, yarışmada derece elde eden sporculara tebrik etti.

Yarışmanın Niğde'de düzenlenmesinde emeğe geçen kulüplere de teşekkür eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Akdeniz Kupası yarışlarının geleneksel hale getirilmesini planladıklarını, Niğde'de ulusal ve uluslararası yarışların yapılması için de girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde'de düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları sona erdi - Son Dakika
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