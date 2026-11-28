Niğde'deki yüzme hakemliği eğitimi 65 katılımcıyla devam ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, farklı illerden 65 katılımcıyla devam eden yüzme hakemliği kursunda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Olimpik Yüzme Havuzu ve Merkez Spor Salonu'ndaki program 26 Kasım'da başladı ve 29 Kasım Pazar günü tamamlanacak.
Niğde'de düzenlenen Yüzme Hakemliği Kursu 65 katılımcı ile devam ediyor.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, farklı illerden katılımcıları bir araya getiren eğitim programında yüzme hakemliği teorik ve uygulamalı olarak ele alınıyor. Olimpik Yüzme Havuzu ve Merkez Spor Salonu'nda devam eden kursun teorik bölümünde katılımcılara yüzme hakemliğine ilişkin bilgiler aktarılıyor. Uygulamalı eğitimlerde ise katılımcılar, teorik derslerde edindikleri bilgileri uygulama fırsatı buluyor.
26 Kasım'da başlayan eğitim programı, 29 Kasım Pazar günü tamamlanacak.
Kaynak: İHA
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