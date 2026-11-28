Niğde'de düzenlenen Yüzme Hakemliği Kursu 65 katılımcı ile devam ediyor.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, farklı illerden katılımcıları bir araya getiren eğitim programında yüzme hakemliği teorik ve uygulamalı olarak ele alınıyor. Olimpik Yüzme Havuzu ve Merkez Spor Salonu'nda devam eden kursun teorik bölümünde katılımcılara yüzme hakemliğine ilişkin bilgiler aktarılıyor. Uygulamalı eğitimlerde ise katılımcılar, teorik derslerde edindikleri bilgileri uygulama fırsatı buluyor.

26 Kasım'da başlayan eğitim programı, 29 Kasım Pazar günü tamamlanacak.