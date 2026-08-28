Niğde Judo Takımı 5 Madalya Kazandı

Niğde'yi Uluslararası Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvası'nda temsil eden sporcular, organizasyonu 5 madalya ile tamamladı.

22-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenen turnuvaya 54 il ve 6 ülkeden toplam 1534 sporcu katıldı. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Niğdeli judocuların önemli başarılara imza attığı belirtildi. Turnuvada Yusuf Karakan 27 kiloda, Ayşe Erfiden 40 kiloda, Ahmet Kağan Kılınç 60 kiloda, Furkan Özkale 55 kiloda ve Ali İmran Yıldız +90 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Emir Berat Soylu 23 kiloda, Fatma Betül Konuk 40 kiloda, Ravza Hira Akbaş 36 kiloda, Nisa Türkben 36 kiloda ve Hayrun Nisa Kılınç 57 kiloda beşinci sırada yer aldı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.