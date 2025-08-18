Niğde Judocuları Çankırı\'da Başarı Elde Etti

12-16 Ağustos 2025 tarihleri arasında Çankırı'da gerçekleştirilen 6. Geleneksel Uluslararası Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvası'nda Niğde'yi temsil eden sporcular madalya ile döndü.

22 ilden ve 2 farklı ülkeden toplam 768 sporcunun katıldığı müsabakalarda Niğdeli judocular; 'Süper Minikler' kategorisinde 34 kg'da mücadele eden Ercan Karakan üçüncü, 'Minikler' kategorisinde 52 kg'da yarışan Sevim Türkben ikinci olarak önemli dereceler elde etti. 'Ümitler' kategorisinde ise Furkan Özkale 50 kg'da üçüncülük, Zeliha Özşahin +70 kg'da ikincilik, Nisanur Kurun +70 kg'da üçüncülük başarısı göstererek kürsüye çıkmayı başardı.

Sporcuların elde ettiği bu derecelerle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Antrenörler Çağlar Özel ve Ahmetcan Turan'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanılıdı. - NİĞDE