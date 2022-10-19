Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Taşkın Aksoy yönetimindeki antrenman koşu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Niğde spor haberi: Gençlerbirliği, kupada karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçına hazır - Son Dakika

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