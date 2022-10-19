Niğde spor haberi: Gençlerbirliği, kupada karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçına hazır

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın sahasında karşılaşacağı TFF 3. Lig takımlarından Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Taşkın Aksoy yönetimindeki antrenman koşu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Saha içerisine kurulu parkurda isabetli pas organizasyonunda bulunan kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maçla idmanı tamamladı.
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