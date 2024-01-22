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Niğdeli Sporcu Ebru Tuncer Türkiye Kayak Şampiyonası'nda 1. Oldu - Son Dakika
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Niğdeli Sporcu Ebru Tuncer Türkiye Kayak Şampiyonası'nda 1. Oldu

Türkiye Kayak Şampiyonası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlendi. 20 ilden 560 sporcunun katıldığı şampiyonada Niğdeli milli sporcu Ebru Tuncer, büyükler kategorisinde 2,5 kilometrelik pistte yarışarak 1. oldu. Tuncer, her iki günde de açık ara farkla 1. olarak 2 altın madalya daha kazandı. Gençlik Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Tuncer'i ve antrenörü Mustafa İlçin'i başarılarından dolayı tebrik etti.

Niğdeli Sporcu Ebru Tuncer Türkiye Kayak Şampiyonası\'nda 1. Oldu
22.01.2024 - 11:00,
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Türkiye Kayak Şampiyonası 18-19 Ocak 2024 tarihleri arasında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 ilden 560 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Dereceye girmek için 2,5 kilometrelik pistte yarışan sporculardan Niğdeli milli sporcu Ebru Tuncer, büyükler kategorisinde 1. olarak zirvedeki yerini korudu. Her iki günde açık ara farkla 1. olan ve 2 altın madalya daha kazanan Ebru Tuncer'i ve Antrenör Mustafa İlçin'i Gençlik Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, elde edilen başarılardan dolayı tebrik etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Niğdeli Sporcu Ebru Tuncer Türkiye Kayak Şampiyonası'nda 1. Oldu - Son Dakika
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