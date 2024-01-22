Niğdeli Sporcu Ebru Tuncer Türkiye Kayak Şampiyonası\'nda 1. Oldu

Türkiye Kayak Şampiyonası 18-19 Ocak 2024 tarihleri arasında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 ilden 560 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Dereceye girmek için 2,5 kilometrelik pistte yarışan sporculardan Niğdeli milli sporcu Ebru Tuncer, büyükler kategorisinde 1. olarak zirvedeki yerini korudu. Her iki günde açık ara farkla 1. olan ve 2 altın madalya daha kazanan Ebru Tuncer'i ve Antrenör Mustafa İlçin'i Gençlik Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, elde edilen başarılardan dolayı tebrik etti. - NİĞDE