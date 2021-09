Nihat Kahveci, Ajax-Beşiktaş maçının hakemini yerden yere vurdu: Türklerle sıkıntısı var

11 futbolcusundan yoksun gittiği Hollanda'da Ajax'a mağlup olan Beşiktaş, grubunda henüz puanla tanışamadı. Karşılaşma 2-0 devam ederken Kenan Karaman'ın farkı 1'e indiren golünü geçersiz sayan maçın hakemi Benoit Bastien, kararlarıyla maça damga vurdu. Maçı yorumlayan Nihat Kahveci, Fransız hakemin yönetimine ağır ifadelerle yüklendi.

"HAKEM KÖTÜ NİYETLİ"

Nihat Kahveci yaptığı yorumda, "Kenan Karaman'ın attığı gol, dünyanın her yerinde, halı sahada, kum sahada, her yerde gol! Ancak hakem Fransız ise duracaksın! Her şeye Fransızlar! Biz de öyle bir laf var ya, hakem de Fransız! Hakem kötü niyetli. Hata olabilir ama bu kötü niyet. Bu hakemin bizim takımlarımızla sıkıntısı var. Fransa'da 3 maç yönetmiş, Avrupa'da da Türkiye- Karadağ, Fenerbahçe-Helsinki ve Ajax-Beşiktaş maçlarında görev almış! Tesadüf!" ifadelerini kullandı.