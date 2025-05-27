Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü - Son Dakika
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Spor

Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü

Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho\'ya ateş püskürdü
27.05.2025 15:45
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Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Hatayspor'a 4-2 kaybettiği maçın ardından değerlendirmelerinde bulundu. Mourinho'yu sert bir dille eleştirerek istifaya davet eden Nihat Kahveci, ''Bence bilerek yapıyor. Bu kadar olamaz. 26 tane kupa almış. Bütün kupaları almış adamdan bu çıkıyorsa, ben burada kötü niyet ararım ağabey!'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatay spor'a 4-2 kaybetti. Maçın ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi. Kontraspor YouTube kanalına konuşan Kahveci, Portekizli hoca Mourinho'yu eleştirerek istifaya davet etti.

'MOURINHO İLE DEVAM ETMEK İSTEMİYORUZ FUTBOLU'

Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, "Bugün gücü ölçeğinde oynayan Hatayspor'u tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye küme düşmüş Hataysporlu futbolcular 22 dakikada 4 gol attı. 'Biz Mourinho'yla devam etmek istemiyoruz futbolu' mu oynadınız bana bunu açıklayın. Bu her yere çekilir. Bugün sahadaki oyuncuların özellikle golü yedikten sonraki ruh halleri, tutumlarından ben bunu anlıyorum." dedi.

'MOURINHO'DAN İSTİFA BEKLERİM AMA ETMEZ'

Sözlerine devam eden Kahveci, "Mourinho'dan normalde maç sonu istifayı beklerim de etmez. Sebepleri var çünkü. Sebebi ne? Okan Buruk, Galatasaray Başkanı, MHK, hakemler, Federasyon Başkanı ama hiç aynaya bakıp ben de o sebeplerden biri miyim acaba der mi? Bugün 10 kişi kaldın, devre arası oyuncu değiştirmiyorsun. Senin bu maçı ağır oyuncularla alma ihtimalin yok. Hadi bizimle uğraşıyorsun, basınla uğraşıyorsun. Bizi dinlesen çok daha farklı olur bu arada. Bir takımın kalesinde kim olduğu belli olur, onu da anlamadık." ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü

'İSTİFA ET MOURINHO'

Jose Mourinho'yu istifaya çağıran Kahveci, "Bizim bildiğimiz Mourinho bu değildi. Ama buna bu kozu veren Ali Koç Başkan ve yönetimin de büyük suçu var. Ben Ali Koç olsam, reels çekerim bir tane "Mourinho istifa" derim. Aylardır bağırıyorlar Ali Koç istifa diye, bir kere duydun mu Mourinho istifa diyeni. Kızan da kızsın bana, ben diyorum ağabey, Mourinho istifa! Net!" sözlerini sarf etti.

'BENCE MOURINHO BİLEREK YAPIYOR'

Nihat Kahveci eleştirilerine devam ederek son olarak, "Bence bilerek yapıyor. Bu kadar olamaz. 26 tane kupa almış. Bütün kupaları almış adamdan bu çıkıyorsa, ben burada kötü niyet ararım ağabey! Biz burada bunları konuşurken ben Mourinho düşmanı oldum. 20 dakika iyi oyun, 50 dakika futbol yok. Ben görüyorum geleni. Ekranda gösteriyorlar çocuklar ağlıyor, daha dün gülüyorlardı." şeklinde konuştu.

Nihat Kahveci, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • kaya Ozcan:
    Nihat sen kimsin ya 0 0 Yanıtla
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