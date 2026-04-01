Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
01.04.2026 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Haber Videosu

A Milli Takım’ın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma başarısında başrol oynayan isimlerden biri olan Uğurcan Çakır, performansıyla futbol otoritelerinden tam not aldı. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Uğurcan Çakır’ın performansını “Buffon’u sildim” sözleriyle överken, milli kaleci Türkiye’nin 24 yıl sonra Dünya Kupası’na gitmesinde kritik rol oynadı.

“BUFFON’U SİLDİM”

Uğurcan Çakır’ın kritik kurtarışlarına vurgu yapan Kahveci, “Asllani’nin 2 tane şutunda aslan gibi kurtaran Uğurcan sana helal olsun. Buffon diyordum ya Buffon’u sildim. Helal olsun koçum benim, tarihi dokunuşlar, tarihi kurtarışlardan ikisi diyebileceğim” ifadelerini kullandı.

24 YILLIK HASRETİN KAHRAMANLARINDAN BİRİ

Kosova karşısında sergilediği performansla galibiyetin mimarlarından biri olan Uğurcan Çakır, Türkiye’nin 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmasında kilit rol oynadı. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla takımı ayakta tutan milli kaleci, tarihi başarıya damga vuran isimler arasında yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, Nihat Kahveci, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un orta yerinde güpegündüz kanlı infaz İstanbul'un orta yerinde güpegündüz kanlı infaz
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Trump’ın eski sağ kolundan çarpıcı “El-Kaide“ itirafı Trump'ın eski sağ kolundan çarpıcı "El-Kaide" itirafı
Böyle takı töreni görülmedi Dansı davetlileri mest etti Böyle takı töreni görülmedi! Dansı davetlileri mest etti
Yaptıkları yanlarına kar kalmadı Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 kişi gözaltına alındı Yaptıkları yanlarına kar kalmadı! Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 kişi gözaltına alındı
Sinop’ta 10 bin böceğe ’kamu’ görevi Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi
Konya’da ucuz televizyon izdihamı Konya’da ucuz televizyon izdihamı
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın valiye söylediği söz salonu kahkahaya boğdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın valiye söylediği söz salonu kahkahaya boğdu

00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
00:08
Neler yaptın öyle Uğurcan Bütün Türkiye onu konuşuyor
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
23:09
Vincenzo Montella tarihe geçti
Vincenzo Montella tarihe geçti
22:17
Mezarlıkta skandal: Katledilen modelin mezarını açıp kafasını kestiler
Mezarlıkta skandal: Katledilen modelin mezarını açıp kafasını kestiler
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 00:32:04. #7.12#
SON DAKİKA: Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.