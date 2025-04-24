Nihat Özdemir: İstanbul\'daki UEFA Temsilciliği Dönüm Noktası

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Nihat Özdemir, UEFA temsilciliğinin İstanbul'da açılmasının Türk futbolu açısından dönüm noktası olduğunu söyledi.

UEFA'nın Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi İstanbul'da açıldı. Açılışta basın mensuplarına konuşan Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Nihat Özdemir, "Çok önemli bir gün. Türk futbolunun son zamanlarda elde ettiği başarılarını UEFA da gördü. Bununla beraber 2032'yi İtalya ile beraber yapacağız. Bu uzun zamandır hayal ettiğimiz konulardan biriydi. Federasyonumuz bunu başararak 2032'yi Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, İtalya ile birlikte yapacağız. Bu önemli bir olay. Konferans ve Avrupa Ligi'nin finali İstanbul'a verildi. Bu da Türk futbolu açısından önemli bir olay. İstanbul'da UEFA'nın büro açması, 3. bir şehirde, İstanbulumuzda açılması büyük bir olay ve gurur kaynağı. Türkiyemiz ve TFF için önemli bir gün. Türk futbolu açısından dönüm noktasıdır. Bunu hep birlikte iyi değerlendirmemiz lazım. Türk futbolunun nerelere geldiğinin ve nerelere gideceğinin önemli bir göstergesi olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL