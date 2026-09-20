Nijerya Federasyonu, Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası elemelerinde yokluğunu duyurdu

Nijerya Federasyonu, Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası elemelerinde yokluğunu duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya Futbol Federasyonu, kas zorlanması yaşayan Victor Osimhen'in 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Madagaskar ve Gine-Bissau maçlarında oynayamayacağını duyurdu. Galatasaraylı futbolcu, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Nijerya Futbol Federasyonu, Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Federasyonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Victor Osimhen, kas zorlanmasından dolayı iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor'un bir an önce iyileşmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı İstanbul Başakşehir maçında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak 33. dakikada oyundan çıkmıştı.
Kaynak: AA
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