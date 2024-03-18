Nilüfer Belediye FSK, Altınova Belediyespor\'u 9-0 Yendi

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 20. hafta maçında lider Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), Altınova Belediyespor'u 9-0 gibi farklı bir skorla yenerek, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), şampiyonluk yolunda hızla ilerliyor. Nilüfer ekibi son olarak İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda Altınova Belediyespor'u konuk etti. Bini aşkın seyircinin desteğiyle oynanan karşılaşmada Nilüferli futbolcular, bu sezonun en farklı galibiyetini elde etti. Maçın başından itibaren rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren mavi yeşil beyazlı futbolcular aradığı golü 34. dakikada kaptan Aykut'un kafa golü ile buldu. 39. dakikada Yunus Emre Çabuker jeneriklik bir gol atarak durumu 2-0'a taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıya da etkili başlayan Nilüfer Belediye FSK, 46. ve 53. dakikalarda Sinan Yıldırım, 58. dakikada Ali Şentürk, 64. dakikada Mustafa Aköz, 66. dakikada Cüneyt Balçık, 81. dakikada yine Sinan Yıldırım ve 87. dakikada Barış Bakça'nın ayağından bulduğu gollerle maçtan 9-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı. 20 maçta 17 galibiyet alarak 52 puana ulaşan Nilüfer Belediye FSK, bitime 6 hafta kala en yakın rakibi Yalova Yeşilovaspor'un 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. - BURSA