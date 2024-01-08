 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nilüfer Belediye FSK, Yalova Yeşilovaspor'u Yenerek Zirvede - Son Dakika
Üye Girişi

Nilüfer Belediye FSK, Yalova Yeşilovaspor'u Yenerek Zirvede

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, Yalova Yeşilovaspor'u 3-1 yenerek, rakibinin 46 maçlık yenilmezlik serisine son verdi ve devreyi 6 puan farkla zirvede tamamladı.

Nilüfer Belediye FSK, Yalova Yeşilovaspor\'u Yenerek Zirvede
08.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:41
Abone Ol

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, en yakın takipçisi Yalova Yeşilovaspor'u 3-1 yenerek, hem rakibinin 46 maçlık yenilmezlik serisine son vererek devreyi 6 puan farkla zirvede kapattı.

Sezona fırtına gibi başlayan Nilüfer Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), son maçından da galibiyetle ayrılarak ilk yarıyı zirvede tamamladı. Yalova 1. Numaralı Amatör sahadaki maç iki takımın dengeli oyunuyla başladı. Karşılıklı ataklarla geçen müsabakada Yalova ekibi, 45. dakikada Hakan Öztürk'ün golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı başlamasıyla birlikte Nilüferli futbolcular tam saha baskı uygulayarak rakibini bunalttı. Bu baskılar sonucu Yalova Yeşilovaspor'dan Doğukan Çınar, 3 dakika arayla 2 sarı kart görüp oyundan atılınca, ev sahibi takım 53. dakikada 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasından sonra ataklarını daha da sıklaştıran Nilüfer Belediye FSK, 61. dakikada Cüneyt Balçık'ın ayağından bulduğu golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. İlk golünde asistini yapan Nilüfer'in golcü futbolcusu Sinan Yıldırım 66 ve 82. dakikalarda topu ağlarla buluşturarak takımını 3-1 kazanmasını sağladı.

Bu galibiyetle, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Nilüfer Belediye FSK ilk yarıda oynadığı 13 maçın 12'sini kazanarak topladığı 36 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde devreyi lider tamamladı. Nilüferli futbolcular ilk yarıda rakip ağları 45 kez havalandırırken, kalesinde sadece 6 gol gördü.

Mavi yeşil beyazlılar ligin ikinci yarısına 4 Şubat 2024 tarihinde Hendekspor deplasmanı ile başlayacak. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Futbol, Yalova, Spor, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer Belediye FSK, Yalova Yeşilovaspor'u Yenerek Zirvede - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57
Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:52:01. #1.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediye FSK, Yalova Yeşilovaspor'u Yenerek Zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement