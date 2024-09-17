Nilüfer Belediyesi Çalışanları Arası Voleybol Turnuvası Başladı

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Nilüfer Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen Birimler Arası Voleybol Turnuvası, heyecan dolu açılış karşılaşmalarıyla başladı. 8 takımın 2 grupta mücadele edeceği turnuvanın ilk maçları, çekişmeli anlara sahne oldu.

Nilüfer Belediyesinde çalışanlar arasında motivasyonu artırma ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliklerden biri olan Birimler Arası Voleybol Turnuvası bu yıl yine büyük ilgi gördü. 8 takımın 2 grupta mücadele edeceği turnuvanın açılış maçları Üçevler Spor Salonunda oynandı. Heyecanlı geçen karşılaşmaları belediye çalışanları da tribünden ilgiyle izledi. A Grubunda ilk maç, Belediye Meclisi Üyeleri ile Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü takımları arasında oynandı. Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü, rakibini 2-0 yenerek turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı. Grubun diğer karşılaşmasında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü 2-0'lık net bir skorla mağlup etti.

B Grubu'nun açılış maçında ise Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü'ne set vermeden 2-0 galip geldi. Grubun diğer karşılaşmasında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü 2-1 ile geçti.

Grup maçlarının 30 Eylül'de sona ereceği turnuva, yarı final ve final maçlarıyla devam edecek. - BURSA