Nilüfer’de dağ bisikleti heyecanı - Son Dakika
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Nilüfer’de dağ bisikleti heyecanı

Nilüfer’de dağ bisikleti heyecanı
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Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen dağ bisikleti yarışına 7 şehirden 95 sporcu katıldı. Yağmurlu ve zorlu parkurda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nilüfer Belediyesi, ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Nilüfer Belediyesi 1. Bölge 3. Etap Dağ Bisikleti Yarışı, Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirildi. Yağmurlu havaya ve zorlu şartlarına rağmen 7 şehirden yaklaşık 95 sporcu dereceye girmek için pedala bastı.

Nilüfer Belediyesi 1. Bölge 3. Etap Dağ Bisikleti Yarışı, Balat Atatürk Ormanı'nda yapıldı. Gün boyu süren organizasyonda alt yaş gruplarındaki lisanslı sporcular zorlu pist şartlarında mücadele etti.

Müsabakalara Bursa'nın yanı sıra Bolu, Kocaeli, Manisa ve Yalova gibi toplam 7 şehirden 95'e yakın lisanslı bisikletçi katıldı. U11, U13, U15 ve U17 kategorilerinde, kız ve erkek sporcuların yer aldığı yarışlar yağışlı havada düzenlendi. Kayganlaşan zemin ve çamurlu parkur nedeniyle zorlaşan parkurda sporcular finiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Toplam 8 farklı kategoride dereceye giren genç bisikletçilere ödüllere takdim edildi.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Balat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer’de dağ bisikleti heyecanı - Son Dakika

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