Nilüfer’de dağ bisikleti heyecanı

Nilüfer Belediyesi, ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Nilüfer Belediyesi 1. Bölge 3. Etap Dağ Bisikleti Yarışı, Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirildi. Yağmurlu havaya ve zorlu şartlarına rağmen 7 şehirden yaklaşık 95 sporcu dereceye girmek için pedala bastı.

Nilüfer Belediyesi 1. Bölge 3. Etap Dağ Bisikleti Yarışı, Balat Atatürk Ormanı'nda yapıldı. Gün boyu süren organizasyonda alt yaş gruplarındaki lisanslı sporcular zorlu pist şartlarında mücadele etti.

Müsabakalara Bursa'nın yanı sıra Bolu, Kocaeli, Manisa ve Yalova gibi toplam 7 şehirden 95'e yakın lisanslı bisikletçi katıldı. U11, U13, U15 ve U17 kategorilerinde, kız ve erkek sporcuların yer aldığı yarışlar yağışlı havada düzenlendi. Kayganlaşan zemin ve çamurlu parkur nedeniyle zorlaşan parkurda sporcular finiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Toplam 8 farklı kategoride dereceye giren genç bisikletçilere ödüllere takdim edildi.